Mersin\'de Tır Garajında Yangın: 3 Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin'de tır garajında park halindeki 3 tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi Bekirde Yolu üzerindeki bir tır garajında park halindeki bir tırda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede yandaki 2 tıra daha sıçradı. Onlarca tırın park ettiği garajdaki yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak çabalara rağmen alev alev yanan tırlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alev alan 3 tır tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
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