Mersin'de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Mersin polisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmada yasa dışı bahis şebekesini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi ve 9 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, CİMER üzerinden gelen ihbarları değerlendirerek şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanırken, bir şahsın da arandığı belirtildi. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, laptop, bilgisayar kasası ve hard disk ele geçirildi.

22.05.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen ihbar üzerine yaptığı çalışmada yasa dışı bahis şebekesini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi ve 9 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahisle ilgili 4 farklı ihbarı değerlendirerek çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi yakalandı, 12 adet cep telefonu, 8 sim kart, 1'er adet hafıza kartı, laptop, bilgisayar kasası ve hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 1 şahsın da arandığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Siber Suçlarla Mücadele, Cep Telefonu, Bilgisayar, Operasyon, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:13:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement