3.Sayfa

Mersin'de 'yol verme' kavgasında ölenlerden 2 kişi toprağa verildi

Olayda yaşamını yitirenlerden birinin uzman çavuş olduğu, izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yol verme kavgasında yaşamını yitiren 3 kişiden 2'si toprağa verildi. Yaşamını yitirenlerden birinin uzman çavuş olduğu, izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

Olay, İlçeye bağlı Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar biri birlerine silahlarla ateş etti. Olayda Van'dan izine gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan ile amcası Abdurrahim Denizedalan ve Mehmet Emin Şahin hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ilçede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili 1 şüpheli de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Metin ve Abdurrahim Denizedalan'ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Sucular Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.Karşı taraftan ölen Mehmet Emin Şahin'in cenazesinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi. Yaralanan 6 kişinin tedavisinin ise hastaneler de devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.