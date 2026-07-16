Mersin'de zincir markette 135 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de zincir markette 135 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

Mersin\'de zincir markette 135 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
16.07.2026 12:41  Güncelleme: 12:46
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin bir zincir markette yaptığı denetimde son tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. Ürünler toplatılarak imha edilmek üzere zabıta merkezine götürülürken, işletmeye 3 bin 705 lira idari para cezası kesildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince bir zincir markette yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü ele geçirilirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde inceleme gerçekleştirdi. Denetim sırasında raflarda yapılan kontrollerde son tüketim tarihi geçmiş toplam 135 gıda ürünü tespit edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği belirtilen ürünler ekipler tarafından raflardan toplatılarak, tutanakla muhafaza altına alındı. El konulan ürünlerin imha edilmek üzere zabıta merkezine götürüldüğü ve imha araçlarına yüklendiği bildirildi. Kurallara aykırı satış yaptığı belirlenen işletmeye ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara alışveriş sırasında ürünlerin son tüketim tarihleri ile ambalaj bütünlüğünü kontrol etmeleri tavsiye edilirken, halk sağlığını riske atan işletmelere yönelik denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Akdeniz, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de zincir markette 135 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de zincir markette 135 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi - Son Dakika
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