Mersin'deki Arazi Dolandırıcılığı Çetesi Mağdurları Yetkililere Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Mersin'deki Arazi Dolandırıcılığı Çetesi Mağdurları Yetkililere Çağrıda Bulundu

Mersin\'deki Arazi Dolandırıcılığı Çetesi Mağdurları Yetkililere Çağrıda Bulundu
14.07.2025 10:21  Güncelleme: 10:24
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, köylülerin arazilerinin dolandırıcılık çetesi tarafından gasp edildiği iddia edildi. Mağdurlar, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyor.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe ve Tece mahallelerinde köylü vatandaşların, taşınmaz satışları sırasında organize bir dolandırıcılık çetesi tarafından mağdur edildiği iddia edildi. Avukat Kübra Erşahin ile mağdurlar, daha fazla mağduriyetin ortaya çıkmaması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

İddiaya göre, bölgedeki arazilerin imara açılmasıyla birlikte dolandırıcılar devreye girdi. Özellikle limon üreticisi köylüleri hedef alan çete üyeleri, zengin iş insanı kılığında taşınmaz sahiplerine ulaşarak satın alma vaadinde bulunuyor. Görüşmeler sırasında ciddi ve güvenilir bir gözlem bırakan şahısların, belediye rayiç bedeli üzerinden düşük miktarlarda kapora yatırarak tapu işlemleri için ikna sağladıkları ileri sürüldü.

Tapu devri sırasında da sahte banka çalışanları tarafından mağdurların telefonla aranarak, "paranız hesaba geçti ama kara para incelemesine takıldı" denildiği, bu şekilde tapu devirlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

"Tapu devri yapıldıktan sonra telefonlarına ulaşılamıyor"

Avukat Kübra Erşahin, çetenin organize şekilde hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu kişiler müvekkillerim gibi yaklaşık 25-30 kişiyi dolandırmış durumda. 100 bin TL'lik kapora yatırıp, tapu devrinde sahte dekont ve telefon aramalarıyla insanları kandırıyorlar. Tapuda imzayı attırdıktan sonra ise bir daha ulaşılamıyorlar. Aynı kişilerin birbirine bağlı oldukları, MERNİS kayıtlarında aynı adreslerde göründükleri tespit edilmesine rağmen tutuklanmıyorlar."

Erşahin, tüm kamera görüntüleri, banka kayıtları ve tanık ifadelerinin dosyaya eklendiğini ifade ederek, adaletin artık mağdurlar lehine işlemesi gerektiğini belirtti.

"Adalet istiyoruz"

Mağdurlardan Anayurt Mahalle Muhtarı Musa Ural, bölge halkının ciddi şekilde mağdur edildiğini vurgulayarak, "Şu an mahallemde çok sayıda vatandaş dolandırıldı. Hala aynı kişiler tarafından telefonla aranıyorlar. Daha fazla insanın mağdur olmaması için bir an önce bu çetenin yargı önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi.

"Babamdan kalan tek yerimi dolandırdılar"

Mağdurlardan Mustafa Keskin ise babasından kalan tek taşınmazın elinden alındığını anlatarak, "27 milyona anlaştıklarını söylediler. Tapuda imzayı attım, ama paramı alamadım. Ertesi gün duyduk ki yerimi 7 milyona başkasına satmışlar. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aynı çete beni de kandırmaya çalıştı"

Aynı kişilerin kendisini de dolandırmak istediğini belirten Yakup Keskin, "Beni de aradılar. Sahte banka dekontu gösterip 'parayı gönderdik, hesaba yarın düşer' dediler. Ama biz tapuda imzayı atmadık. Biri doktor, biri emlakçı, biri haritacı gibi davranıyorlar. Aslında bunlar bir arazi mafyası" dedi.

Avukat Erşahin ve mağdurlar, konunun daha fazla can yanmadan çözülmesi ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Arazi çetesinin mağdurları, şüphelilerin yakalanması için suç duyurusunda bulunurken, dolandırıcılığın boyutunun bir küç yüz milyonu bulduğu belirtiliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki Arazi Dolandırıcılığı Çetesi Mağdurları Yetkililere Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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