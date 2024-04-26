Mersin Erdemli'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Mersin Erdemli\'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Mersin Erdemli'de faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda uzun namlulu çok sayıda silah ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

26.04.2024 11:29
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Mersin Erdemli'de birçok olaya karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı, biri uzun namlulu çok sayıda silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erdemli ilçesinde belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık, tehdit, yaralama olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin bir adreste birlikte hareket ettikleri ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon da düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Polisin yaptığı aramada 1 adet makineli tabanca, bu silaha ait 1 adet şarjör, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 144 adet dolu tabanca fişeği, 17 adet dolu tüfek kartuşu, 1 adet plastik maske gözlük, 2 adet plastik el bombası görünümlü replika ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Erdemli'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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