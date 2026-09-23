Mersin Erdemli'de otomobil motosikletle çarpıştı, sürücü yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Erdemli'de otomobil motosikletle çarpıştı, sürücü yaralandı, kaza anı kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli\'de otomobil motosikletle çarpıştı, sürücü yaralandı, kaza anı kamerada
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü bacağından ve kafasından yaralandı. Bacağı kırılan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi ile 2008 Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokaktan seyir halinde olan H.S. idaresindeki 33 VFD 43 plakalı motosiklet ile caddeden gelen M.G. yönetimindeki 45 AFY 372 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü bacağından ve kafasından yaralandı. Çevrede bulunan Erdemli Belediyesi personellerinin yardıma koşup haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağı kırılan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken bölgede polis inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
MotosikletGüvenlik3. SayfaErdemliMersinGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:30
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
09:30
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:35:01. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de otomobil motosikletle çarpıştı, sürücü yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement