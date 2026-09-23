Mersin Erdemli\'de otomobil motosikletle çarpıştı, sürücü yaralandı, kaza anı kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi ile 2008 Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokaktan seyir halinde olan H.S. idaresindeki 33 VFD 43 plakalı motosiklet ile caddeden gelen M.G. yönetimindeki 45 AFY 372 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü bacağından ve kafasından yaralandı. Çevrede bulunan Erdemli Belediyesi personellerinin yardıma koşup haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağı kırılan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken bölgede polis inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.