Mersin Erdemli\'de Su Bidonlarına Hint Keneviri Eken Şüpheli Yakalandı

Mersin Erdemli'de su bidonlarına Hint keneviri eken şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin Erdemli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışmada şüpheli İ.N.Y. belirlendi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar skunk, bazıları su bidonlarına ekilmiş 21 kök kenevir bitkisi ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheli, ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliye ev hapsi verildi. - MERSİN