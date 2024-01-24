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Mersin Erdemli'de Su Bidonlarına Hint Keneviri Eken Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de Su Bidonlarına Hint Keneviri Eken Şüpheli Yakalandı

Mersin Erdemli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, jandarma ekipleri tarafından su bidonlarına Hint keneviri eken şüpheli yakalandı. Operasyonda, şüphelinin adresinde yapılan aramada skunk, 21 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra ev hapsi cezası aldı.

Mersin Erdemli\'de Su Bidonlarına Hint Keneviri Eken Şüpheli Yakalandı
24.01.2024 - 09:38,
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Mersin Erdemli'de su bidonlarına Hint keneviri eken şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin Erdemli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışmada şüpheli İ.N.Y. belirlendi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar skunk, bazıları su bidonlarına ekilmiş 21 kök kenevir bitkisi ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheli, ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliye ev hapsi verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kenevir, Mersin, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin Erdemli'de Su Bidonlarına Hint Keneviri Eken Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de Su Bidonlarına Hint Keneviri Eken Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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