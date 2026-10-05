Mersin Erdemli'de yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı, 72 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı, 72 yaşındaki sürücü öldü

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Mersin Erdemli\'de yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı, 72 yaşındaki sürücü öldü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bugün öğle saatlerinde D-400 kara yolunda yaya geçidinde iki motosiklet çarpıştı; 72 yaşındaki sürücü hastanede kurtarılamadı. Diğer sürücü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, soruşturma sürüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosiklet çarpıştı, sürücülerden biri hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D.C.Ö. idaresindeki 31 ARN 027 plakalı motosikletle Enver Yanar yönetimindeki 33 VAV 48 plakalı motosiklet yaya geçidinin olduğu noktada çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 72 yaşındaki Yanar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yanar'ın ana yola çıkarak yaya geçidinden motosikletle karşıya geçmeye çalıştığı, Mersin istikametine giden diğer motosikletlinin ise hızla gelip çarpma anı yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaErdemliMersinGüncelKazaSon Dakika

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