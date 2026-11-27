Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tehdit, haraç isteme ve iş yeri kurşunlanması soruşturmasında kendilerini 'Casperlar' olarak tanıtan 4'ü şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Kasım'da merkez Mezitli İlçesi Yenimahalle GMK Bulvarı'nda bir işyeri kurşunlandı. Kurşunlama olayı ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında iş yeri sahibinden 'sokağın hakkı' diyerek haraç isteyip tehdit eden kendilerini 'Casperlar' olarak tanıtan şüpheliler polisin detaylı çalışmalarıyla tespit edildi. Şüphelilerin Gaziantep'ten gelen M. B. ve A. Ö. olduğu, E.T.A.'nın azmettirdiği, İ.C.K.'nin ise koordine ettiği ortaya çıktı. Tespit edilen tetikçi A.Ö. ve azmettiren E. T. A.'nın Gaziantep'te de 'Casperlar' suç örgütü adına gerçekleştirdiği iş yeri kundaklama eyleminden dolayı tutuklandığı belirlendi. Diğer şahısların yakalanmasına yönelik polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda M.B. ve İ.C.K. Gaziantep'te gözaltına alınarak Mersin'e getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen İ.C.K. ve A. Ö. ile cezaevinde bulunan diğer 2 şüpheli de tehdit, kurşunlama ve haraç isteme suçlarından da tutuklandı.

4 tutuklama kararı verilen operasyon çerçevesinde soruşturmanın sürdüğü bildirildi.