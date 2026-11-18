Mersin'in Silifke ilçesinde iki gün ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında aşağı atlayarak kaçtı.

Olay, Silifke ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İki gün önce bir ağaca çıkan ve aşağı inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ağaca çıkarak mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında paniğe kapılan kedi, bulunduğu yerden aşağı atladı. Dört ayağının üzerine düşen kedi, hızla koşarak gözden kayboldu.