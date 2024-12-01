Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ferahimşalvuz Mahallesi 1609 sokak no: 6'da yer alan tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Olayda dumandan etkilenen ev sahibesi T.C.'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangında maddi hasar oluştu. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin Tarsus'ta Evde Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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