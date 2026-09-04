Mersin Tarsus'ta motosiklet kazası, sürücü Nurettin Kaya'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde TAG otoyolu Çukurova bağlantı yolunda Nurettin Kaya'nın (26) kullandığı motosiklet tek taraflı kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti; cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, TAG otoyolu Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Kaya'nın (26) kullandığı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle tek taraflı kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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