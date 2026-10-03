Mersin Toroslar'da 4 şüpheli tutuklandı, 5 bin 422 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin Toroslar'da 4 şüpheli tutuklandı, 5 bin 422 sentetik ecza ele geçirildi

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Mersin Toroslar\'da 4 şüpheli tutuklandı, 5 bin 422 sentetik ecza ele geçirildi
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Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 5 bin 422 sentetik ecza, 49 Exstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 37 bin TL ele geçirildi.

Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 şüpheli belirlenerek yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5 bin 422 adet sentetik ecza, 49 adet Exstasy hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, alfa metil fenatilamin,1 adet ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin TL ele geçirildi.

Emniyette işlemleri yapılıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaGüvenlikToroslarMersinGüncelSon Dakika

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