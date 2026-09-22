Mersin Toroslar\'da operasyonda 4 bin 172 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Mersin Toroslar'da operasyonda 4 bin 172 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu bulunurken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 172 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Toroslar ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 bin 172 uyuşturucu hap ile 3 cep telefonu ele geçirilerek el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA
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