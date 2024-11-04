Mersin ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Mersin ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Mersin ve Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu

Mersin ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda toplam 33 kilo esrar ve 5 şüpheli yakalandı.

04.11.2024 10:08
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Mersin ve Adana polisinin birlikte yaptığı operasyonda bir kamyonetin kasasında plastik borularının altına gizlenen valizde 24 kilo 534 gram esrar ele geçirildi. Mersin'de başka bir çalışmada ise 8 kilo 500 gram esrar daha yakalandı. İki operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kamyonet belirlendi. Bunun üzerine takibe alınan kamyonet Adana sınırlarında düzenlenen operasyonla durduruldu. Adana ve Mersin polislerinin birlikte yaptığı operasyonda, kamyonette arama yapıldı. Arama da plastik boru yüklerinin altına gizlenmiş 2 valiz içerisinde, toplamda 24 kilogram 534 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 41 bin 570 TL ve bin 750 dolar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

İkinci operasyonda 8 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar çerçevesinde bu kez Tarsus ilçesinde şüpheli U.B. belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada 32 paket halinde 8 kilo 500 gram esrar ile hassas teraziler ele geçirildi.

Yakalanıp emniyette ifadesi alınan şüpheli U.B. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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