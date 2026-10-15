Mersin Yenişehir'de bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin Yenişehir'de bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

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Mersin Yenişehir\'de bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı
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Mersin Yenişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle iki kişinin ikametinde arama yapıldı; bin 256 sentetik ecza hapı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle iki kişinin evine düzenlenen operasyonda, bin 256 sentetik ecza hapı ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında A.S.(44) ve O.Ç'nin (44) uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları yönünde alınan duyum üzerine, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametinde adli arama gerçekleştirildi. Aramada, bin 256 adet sentetik ecza hapı, 240 gram metamfetamin, 120 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiMersin Yenişehir3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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