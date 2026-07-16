Merzifon'da Metro Turizm Otobüsü Devrildi - Son Dakika
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Merzifon'da Metro Turizm Otobüsü Devrildi

Merzifon\'da Metro Turizm Otobüsü Devrildi
16.07.2026 16:50
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Amasya'da iki katlı otobüsün devrilmesi sonucu 46 yaralı var, yolcular firmadan şikayetçi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Metro Turizm'e ait çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 2'si ağır 46 kişinin yaralandığı feci kazayı atlatan yolcular ve yakınları firmadan şikayetçi olduklarını açıkladı.

Kazada yırtılan elbiselerinin yerine sağlık ekibinin kıyafetlerini giyen yaralılardan Yasin Demir, "Bu otobüsün iki katlı olduğunu binerken öğrendim. Otobüsün iki katlı olduğunu bilseydim tercih etmezdim. Firmadan şikayetçi oldum. İnsan canı bu kadar değersiz" dedi.

"Sağlık ekipleri yeni elbiseler verdi"

Otobüste klimaların çalışmadığını anlatan Demir, "Kaza anında uyuyordum. Gözlerimi açtığımda koltukların üzerime devrildiğini gördüm. Kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Otobüsten camı kırıp öyle çıktım. Arabada klima çalışmıyordu. Klima arızası vardı. 79 kişi otobüsten sağ kurtuldu. Elbiselerim parçalanmıştı. Sağlık ekipleri yeni elbiseler verdi" diye konuştu.

"Böyle firmaları kapatsınlar"

Kazada torunu yaralanan Mehmet Erdaş da, "Şikayetçiyim. Böyle firmaları kapatsınlar. Televizyonlarda görüyoruz. Kaza oluyor. Bakıyorsun sürekli Metro" şeklinde konuştu.

D100 kara yolu Gümüşhacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkiinde meydana gelen kazada Tekirdağ'dan Ordu'ya giden Enver Büyükkol'un kullandığı 34 DT 5602 plakalı Metro Turizm'e ait, içerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan Setra marka çift katlı otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık, AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 46 kişi yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Turizm, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Merzifon'da Metro Turizm Otobüsü Devrildi - Son Dakika

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