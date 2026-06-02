Merzifon\'da Tır Yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Ali Asgari idaresindeki 39 AA 129 plakalı tırda Merzifon çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar araç kamerasına yansıdı. - AMASYA