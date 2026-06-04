Mesleki Eğitimde Üniversite-Sanayi İş Birliği Paneli Balıkesir’de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mesleki Eğitimde Üniversite-Sanayi İş Birliği Paneli Balıkesir’de Gerçekleştirildi

Mesleki Eğitimde Üniversite-Sanayi İş Birliği Paneli Balıkesir’de Gerçekleştirildi
04.06.2026 17:37
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Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde, mesleki eğitimde üniversite ve sanayi iş birliğinin önemi vurgulandı. Konuşmacılar, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve uygulamalı eğitim modellerinin sektör beklentilerini karşılamadaki kritik rolüne dikkat çekti. Ayrıca 3+1 ve 7+1 eğitim modellerinin iş dünyasında takdirle karşılandığı belirtildi.

Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde; Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Meslek Yüksekokulu ve Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitimde Güncel Yaklaşımlar Forumu" çerçevesinde, "Mesleki Eğitimde Üniversite ve Sanayi/Sektör İş Birliğinin Önemi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Balıkesir Üniversitesinin üyesi bulunduğu Trakya Üniversiteler Birliği etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü BAÜN Rektör Yardımcısı ve BAÜN Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl üstlendi.

Panelde; Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Yırcalı, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, mesleki eğitimin günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesinde üniversite-sanayi iş birliğinin kritik rolüne dikkat çekerek, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması, sektör beklentilerinin eğitim programlarına yansıtılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Panelde ayrıca, üniversitenin 3+1 ve 7+1 eğitim modeline geçmesinin iş dünyası tarafından takdirle karşılandığı vurgulanırken, üniversitelerin sanayi ve sektör temsilcileriyle kuracağı güçlü iş birliklerinin öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artıracağı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine önemli katkılar sunacağı dile getirildi.

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın yanı sıra sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Panel, konuşmacılara teşekkür belgeleri ve plaketlerinin takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mesleki Eğitimde Üniversite-Sanayi İş Birliği Paneli Balıkesir’de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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