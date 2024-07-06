Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun\'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com\'a anlattı

3.Sayfa

Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'un Bafra ilçesindeki devasa yılan iddiasına ilişkin, Haberler.com stüdyosuna canlı bağlanarak sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"AİLEYE GÖRÜNEN YILAN ÜÇ HARFLİ"

İddia ile ilgili konuşan Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, "Aile, soba borusu büyüklüğünde bir yılan gördüklerini iddia etti. Yaklaşık 4 günden beri burada araştırma yapıyoruz. Fiziki olarak yılan görmedim. Olayın metafizik boyutunu gördüm. Tiryaki ailesine görünen yılan üç harfli. Çünkü başka görenler yok, sadece aile görüyor. Üç harflilerin yuvalarına müdahale ettikten sonra daha fazla görünmeye başladılar. Cinlerin yaklaşık 40 yıldır bu evin altında yuva yaptığını ifade eden Şentürk, "Üç harfliler ile başka bir yerde yuva yapmaları konusunda anlaşma sağladım." dedi.