Metal parça, çocuğun parmağından itfaiye ile çıkarıldı - Son Dakika
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Metal parça, çocuğun parmağından itfaiye ile çıkarıldı

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Batman'da 7 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

21.12.2024 18:52
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Çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

BATMAN - Batman'da 7 yaşında kız çocuğunun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı.

Batman Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 7 yaşındaki kız çocuğunun oynadığı metal parça parmağına sıkıştı. Ailesi sıkışan metal parçasını kendi çabalarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler kız çocuğunu Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin de desteği ile sıkışan metal parça, bir saatlik çalışmanın ardından kesilerek çıkarıldı.

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Metal parça, çocuğun parmağından itfaiye ile çıkarıldı
Kaynak: İHA

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