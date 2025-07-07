Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenen 3 asker daha şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenen 3 askerin daha şehit olduğunu belirtilerek, "6 Temmuz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA