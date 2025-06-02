Antalya'da skandal bir olay yaşandı. 3 kişi, klima montajı yapmak için bir binanın çatısına çıktı. İşçilerden biri çatıdan baş aşağı sarkıp çalışmaya başladı.
O andan itibaren yürekler ağza geldi. Hiçbir güvenlik önlemi almayan işçiyi sadece çalışma arkadaşı ayaklarından tuttu. Canını hiçe sayan işçilerin ise keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
İşçiler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoya işçilerin, "Gülün geçin, biz yaptığımız işin ve riskin farkındayız." notunu düşmesi ise pes dedirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Metrelerce yükseklikte, canlarını hiçe sayarak klima montajı yaptılar - Son Dakika
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