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Metrelerce yükseklikte tehlikeli budama çalışması kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin metrelerce yükseklikte ağaçta önlem almadan yaptığı tehlikeli budama çalışması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay Emek Mahallesinde meydana geldi. Bir kişi merdiven yardımı ile çıktığı ağacın dallarını budamaya başladı. Yaklaşık 9 metrelik yükseklikte iş güvenliği almadan yapılan tehlikeli çalışma yürekleri ağza getirdi.

Şahsın bir eliyle ağaç kesim motorunu diğer eliyle de ağaca tutunarak dalları kestiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde budama çalışması yapıldığı sırada yerde duran bir kadının merdiveni tutmaya çalıştığı da yer alıyor.