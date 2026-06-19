Metro Treni Raydan Çıktı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında sefer yapan tren, Bostancı İstasyonu'nda raydan çıktı. Olay sonrası yolcular raylar üzerinden yürütülerek tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Bostancı İstasyonu'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı yönüne giden metro raydan çıktı. Olayın ardından seferlerde aksama yaşanırken, trende bulunan yolcular görevlilerin gözetiminde raylar üzerinden yürütülerek güvenli alana tahliye edildi. - İSTANBUL
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