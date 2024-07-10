Metro Turizm Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı, Şoförün Uyuduğu İddia Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Metro Turizm Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı, Şoförün Uyuduğu İddia Edildi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edilen Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

10.07.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metro Turizm otobüsü tıra arkadan çarptı, şoförün uyuduğu iddia edildi

Direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edilen Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı. Faciadan dönülen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında uyuya kalan Faruk A. kontrolündeki 34 CYN 144 plakalı Metro Turizm'e ait MAN marka yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İ.Ç. idaresindeki 41 AEL 111 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yedek şoför C.K. sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaralı C.K. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Adeta facianın eşiğinden dönülen kazanın ardından yolda kalan yolcular ise destek için bölgeye gelen SAKTİM ekiplerinin aracı ile dinlenme tesislerine kadar götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Sakarya, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metro Turizm Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı, Şoförün Uyuduğu İddia Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 19:55:32. #1.11#
SON DAKİKA: Metro Turizm Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı, Şoförün Uyuduğu İddia Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement