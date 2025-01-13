Metrobüsler durağı pas geçti! Çileden çıkan vatandaşlar yolu kesti - Son Dakika
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Metrobüsler durağı pas geçti! Çileden çıkan vatandaşlar yolu kesti

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Metrobüs durağında vatandaşlar çileden çıktı. Beylikdüzü-Avcılar istikametinde metrobüsler durakları pas geçince, yolcular durak önünde metrobüsün geçişine izin vermedi. Olay anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

13.01.2025 13:49
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Beylikdüzü- Avcılar istikametinde metrobüsler durağı pas geçmeye başladı. Duruma sinirlenen vatandaşlar metrobüsün önünü kesti.

Olay, Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında yaşandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta beklemeye başladı.

YOLU KESTİLER

Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün geçmesine izin vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Metrobüsler durağı pas geçti! Çileden çıkan vatandaşlar yolu kesti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metrobüsler durağı pas geçti! Çileden çıkan vatandaşlar yolu kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Kenan Dayan:
    BUNLARİ ZİKSELER YİNE İMAMOGLU DİCEKLER.. MUSTEHAKLARRR 127 71 Yanıtla
    Apple User:
    kardeş bu sorunlar 30 yıllık ama size bravo siz 30 yıldır vermeye alışmışşınız ben yeni başladık 1 2
  • Mustafa Sagdic:
    Kenan sizi ziktiler hala akp diosunuz. 12.500 liraya mahkum oldun hala akp dedin 97 91 Yanıtla
    kanki kanki:
    İndirim Dedi Bindirim Yaptı. Hala Da İmamoğlu Dedin. Baktın Yİne Bindirim Yapmış... Hala İmamoğlu Diyorsun... Onuda Geçtik Düzelttiği Bişey De Yok... 2 1
    Hakikat:
    Ben memur emeklisiyim 55 bin alırım artık bırakın şu 12 bin muhabbetlerini dürzüler 0 1
  • Johny Guitar:
    Ekrem çalışmak istiyor ama adamın önü kesiliyor 82 84 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    papazın oğlu hız ray yapacaktı onu kullanın 77 22 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Mehmet ananiiskim 0 1
  • AHMET YILMAZ:
    Bunlar ak koyunlar 49 49 Yanıtla
    MERDEM:
    Beyin ful çalışıyor 0 1
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