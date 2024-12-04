İstanbul'da dün saat 15.00'te Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Metrobüs Kazası: Yolcu Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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