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Metroda yer verme kavgası kamerada

BURSA - Bursa metrosunda yolcular arasında yer verme kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcular arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Metro içerisinde birbirine bağıran iki yolcu, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Yaşanan tartışma bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.