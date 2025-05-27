Mezar Tahribatına Cezası 2 Yıl 6 Ay - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mezar Tahribatına Cezası 2 Yıl 6 Ay

27.05.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duran Aydın, Matteo Minguzzi'nin mezarına zarar verdiği için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aydın "Olaydan 10 gün önce de çam ağaçları vardı, orası yanmıştı. Rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. Benim kimseye zararım olmazken orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesi. Ben de o yüzden darmadağın ettim. Onlara bir ders olması için yaptım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Matteo Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarına zarar veren Duran Aydın hakim karşısına çıktı. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Duran Aydın ile müşteki avukatı hazır bulundu.

Matteo Ahmet Minguzzi'nin anneannesine sinirlendiğini söyledi, mezarı bu yüzden dağıttığını iddia etti

Sanık Duran Aydın duruşmada yaptığı savunmasında "Ben mezarlığın dış kenarında durumum olmadığı için epeydir yatıyorum. Günün birinde ben yatıyordum, öğlen oradan ses geldi çıt diye. Kafamı kaldırdım baktım 2 tane bayan vardı. Birisi oradaki çam ağacını kırmıştı. O gün kızgınlığım oldu. Olaydan 10 gün önce de çam ağaçları vardı, orası yanmıştı. Rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. O gün de bir bayanın çam ağacı kırdığını görünce buna sinirlendim" dedi.

"Onlara bir ders olması için yaptım"

Sanık Aydın savunmasının devamında "Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Ben olayı o anlık sinirle yaptım. Mezarın orada olduğunu biliyordum. Ben bu işleri bilmediğim için polise ifade verirken söylemedim. Benim kimseye zararım olmazken orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesi. Ben de o yüzden darmadağın ettim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı ise sanığın indirim uygulanmadan emsal olacak şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan hakim Duran Aydın'ın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme indirim uygulayarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, sanık Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Nisan'da Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Matteo Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te 2 kişi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin olarak davanın görüleceği gün mezarının tahrip edilmesi sebebiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede kamera görüntüleri incelendiğinde mezarlığa zarar veren şahsın Duran Aydın olduğu tespit edildi. Aydın'ın alınan savunmalarında suçlamaları kabul ettiği iddianamede belirtilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi. Duran Aydın hakkında 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mezar Tahribatına Cezası 2 Yıl 6 Ay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
20:36
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
19:52
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
19:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
19:40
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
19:36
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
19:29
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 15:56:05. #7.13#
SON DAKİKA: Mezar Tahribatına Cezası 2 Yıl 6 Ay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.