Mezarlıkta Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Mezarlığa gelenlerin araçlarını soyan hırsız böyle yakalandı

ADANA - Adana'da mezarlığa gelenlerin park halindeki araçlarından hırsızlık yapan şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki iki farklı araçtan cep telefonu, ruhsatsız tüfek, kimlik, para ve banka kartı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin M.T. olduğunu belirledi. Şüphelinin izini süre polis, Sarıçam ilçesinde hırsızlık yaptığı bölgeye yakın bir yerde olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis, M.T.'yi görünce "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Havaya 2 el uyarı ateşi açan polis, kovalamaca sonucu şahsı yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheli aranması olduğu 'Mala Zarar Verme' ve 'Tehdit' ile gerçekleştirdiği 'Nitelikli Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.