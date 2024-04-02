"Mezla balı" Avrupa'da derece hedefliyor
ADANA - Adana'da sadece Göller Bölgesinde üretilen lezzeti ve aroması ile coğrafi işaret başvurusu yapılan "Mezla Balı" Avrupa'da düzenlenen Uluslararası Londan Bal yarışmasında derece ile lezzetini taçlandırmak istiyor.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan'da yıllık yaklaşık 50 ton Mezla balı üretimi olduğunu ve balın salınım balı olarak bölgede ki Göknar ağaçlarından elde edilen özel bir bal olduğunun altını çizdi.
Kandemir, "Daha önce coğrafi işaret başvurusu yaptığımız ve değerlendirme aşamasında olan mezla balımızı bu kez Avrupa da uluslararası bal lezzetleri arasında yerini almak için London Honey Awards yarışmasına katıldık. Mezla balımız sadece Kozan bölgesinde yetişen Toros Göknar ağacında yetişen salınım balıdır. Farklı bir özelliği var. Şeker oranı olmayan aroması lezzeti farklı bir bal. İngiltere'de 15-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya başvurumuzu yaptık. Mezla balımızın derece alacağına inanıyoruz. Anzer balı kadar hatta daha lezzetli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hak ettiği değeri görecek ve bölgede ekonomik değeri daha da yükselecektir" diye konuştu.
Mezla balı üreticisi Ali Erdem ise atalarından kalan arıcılık mesleğini yarım asra yaklaşan emek ile bal ürettiklerini ifade ederek, "Mezla balı Göller yaylamıza has özel bir bal. Kristalleşme olmaz. Arıdan olduğu gibi tüketiciye sunulur kendine has rehası var, donmaz ve birçok hastalığa şifadır. Özellikle akciğer hastalıklarına şifası bilinmektedir. Herkesin tükenmesini tavsiye ederim" dedi.
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