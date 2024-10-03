Mezun olan genç kız, KYK binasında intihar etti - Son Dakika
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Mezun olan genç kız, KYK binasında intihar etti

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Samsun'da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki genç, eşyalarını almak için geldiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından atlayarak yaşamına son verdi. Olay, genç bireylerin psikolojik durumları ve üniversite yaşamının zorlukları hakkında ciddi soruları gündeme getirdi.

03.10.2024 20:44  Güncelleme: 20:57
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Samsun'da 22 yaşındaki genç, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan atlayarak intihar etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. PDR bölümünden yeni mezun olduğu öğrenilen gencin intihar sebebi henüz bilinmiyor.

Samsun'da bir genç KYK yurdunun camından atlayarak intihar etti. Neden intihar ettiği henüz bilinmeyen gencin o dehşet anı binadan düşerken cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Samsun'da, intihar ederek yaşamına son veren gencin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden yeni mezun olduğu belirtildi. İddiaya göre 22 yaşındaki genç, eşyalarını almak için Kredi Yurtlar Kurumu binasına geldi. Ardından KYK binasından atlayarak intihar etti. Dehşet anları çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası 6. kattan aşağı atlayan genç hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mezun olan genç kız, KYK binasında intihar etti
Mezun olan genç kız, KYK binasında intihar etti

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Son Dakika 3.Sayfa Mezun olan genç kız, KYK binasında intihar etti - Son Dakika

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