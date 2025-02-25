MH370 Uçağı için Yeni Arama Başlatıldı - Son Dakika
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MH370 Uçağı için Yeni Arama Başlatıldı

MH370 Uçağı için Yeni Arama Başlatıldı

11 yıl sonra MH370 sefer sayılı uçağın enkazı için Hint Okyanusu’nda yeniden arama yapılıyor.

25.02.2025 22:57
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Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için 11 yıl sonra Hint Okyanusu'nda yeniden arama başlatıldı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 8 Mart 2014'te havalanan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için yaklaşık 11 yıl sonra Hint Okyanusu'nda yeniden arama başlatıldı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, Ocean Infinity'nin uçağı aramaya yeniden başladığını belirterek, Malezya ile şirket arasındaki sözleşme detaylarının halen sonuçlandırılma aşamasında olduğunu ancak şirketinin gemilerini bölgeye konuşlandırdığını ifade etti. Loke, arama çalışmalarının ne kadar süreceğine ilişkin ayrıntıların henüz müzakere edilmediğini aktardı.

Loke, daha önce yaptığı açıklamada, sözleşmenin 18 aylık olduğunu ve uçağın bulunması halinde Malezya'nın şirkete 70 milyon dolar ödeyeceğini söylemişti. Loke, ayrıca enkaz "bulunmazsa ücret yok" ilkesine dayalı bir anlaşma yapıldığını, şirketin ücret alabilmesi için uçağın enkazını bulması gerektiğini vurgulamıştı.

Ocean Infinity, 2018'deki başarısız arama girişiminin ardından bu kez "uzmanların son veri analizlerine dayanarak" belirlenen 5 bin 800 kilometre karelik yeni bir alanda tarama yapacak. Şirkete ait Armada 7806 adlı gemi geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'nın Perth kentinin bin 200 mil açığına demirlemişti.

Avustralya öncülüğündeki 2014-2017 yılları arasındaki aram çalışmalarında Hint Okyanusu'nda 46 bin 300 kilometre karelik alan taranmış ancak sadece uçağa ait birkaç enkaz parçası bulanabilmişti.

Ne olmuştu?

227 yolcu ve 12 mürettebat taşıyan Boeing 777 tipi MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Malezyalı yetkililer, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılmış olabileceğini belirtmişti. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 26 ülke yer alırken, hiçbir ize ulaşılamamıştı. Haftalar sonra Malezya hükümeti, MH370'in yakıtı bitene kadar uçtuğunu ve yolculuğunun Pekin'den binlerce kilometre uzakta, Güney Hint Okyanusu'nun derinliklerinde sona erdiğini açıklamıştı. Uçağa ait olduğuna inanılan enkaz parçaları, Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu'ndaki adalara vurmuştu. Uçaktaki yolcuların yakınları Malezya Havayolları, Boeing, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve Allianz sigorta grubu da dahil olmak üzere birçok şirketten tazminat talep etmişti. Malezya hükümeti, 2018 yılında Hint Okyanusu'nun güneyinde arama yapması için Ocean Infinity ile anlaşmış, uçağı bulması halinde 70 milyon dolara kadar ödeme yapmayı teklif etmişti, ancak iki girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Uçakta 150 vatandaşı bulunan Malezya, Avustralya ve Çin tarafından Inmarsat uydusu ile uçak arasındaki otomatik bağlantılara ilişkin verilere dayanarak Güney Hint Okyanusu'nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altında arama yapılmıştı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MH370 Uçağı için Yeni Arama Başlatıldı - Son Dakika

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