MHP Kars Belediye Başkanı\'nın kardeşinin aracı kurşunlandı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi öğretmen Koray Senger'in aracı böyle kurşunlandı.

Senger'in park halindeki aracın kurşunlanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet ile gelen bir kişi Koray Semger'in park halindeki aracın yanına yaklaşıyor. Ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor. O anlar anbe an güvenlik kamerasıyla kaydedildi. - KARS