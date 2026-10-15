MHP Kırıkkale, Cumhur İttifakı\'na uymayan Yahşihanlı üyeyi disipline sevk etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi yönünde alınan karara uymayarak kendi adaylığını açıklayan Yahşihan Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in 'Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Yahşihan Belediyesinde yeni belediye başkanvekili seçimi yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi yönünde alınan karara uymayarak kendi adaylığını açıklayan Yahşihan Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu seçim devam ederken disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Mekki Varol, yaptığı yazılı açıklamada, partinin teşkilat disiplini ve kurumsal kararlarına bağlılığın esas olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin köklü siyasi geleneğine dikkat çeken Varol, "Milliyetçi Hareket Partisi; köklü siyasi geleneği, sarsılmaz teşkilat disiplini, dava şuuru ve kurumsal ilkeleriyle Türk siyasetinin en önemli temsilcilerinden biridir. Partimizde esas olan şahsi hesaplar, bireysel siyasi beklentiler ve kişisel tercihler değil; teşkilat iradesi, alınan ortak kararlar ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışıdır" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şahsi irade, teşkilat iradesinin üzerinde değildir"

Yahşihan Belediye Meclisi'ndeki adaylık sürecine ilişkin açıklamada bulunan Varol, "Yahşihan Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu, Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi yönünde alınan karara ve parti teşkilatımızın emir ve talimatlarına aykırı hareket ederek, teşkilatımızın bilgisi ve onayı dışında kendi adaylığını açıklamıştır. Söz konusu tutum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat disiplini ve kurumsal kararlarına bağlılık anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde hiçbir şahsi irade, teşkilat iradesinin üzerinde değildir. Hiçbir bireysel siyasi hesap, davamızın ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesinden üstün tutulamaz" dedi.

"Disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir"

Yurtoğlu hakkında alınan disiplin kararını açıklayan Varol, "Bu doğrultuda, Yahşihan Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nun, parti disiplinine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle ilgili parti tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğine bağlılıklarının devam edeceğini vurgulayan Varol, "Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı olarak, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğine, teşkilatımızın ortak kararlarına ve partimizin kurumsal kimliğine yönelik her türlü aykırı tutum karşısında gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda esas olan makam değil dava, şahsi ikbal değil teşkilatın istikbalidir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliğini, teşkilat iradesini ve Cumhur İttifakı'nın ortak kararlarını kişisel siyasi hedeflerine göre şekillendiremez. Teşkilat disiplini vazgeçilmezimiz, Cumhur İttifakı'na sadakat temel ilkemizdir" açıklamasında bulundu.