Miami'de iniş yapan FedEx kargo uçağı pist dışına çıkarak uçuşları aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tennessee'den havalanan FedEx kargo uçağı, çarşamba akşamı Miami Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından pist dışına çıktı. FAA'nın uçuşları geçici durdurduğu olayda yaralanan olmadı ve yaklaşık 90 dakika sonra uçuşlar yeniden başladı.
ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan FedEx uçağı pistten çıktı. Uçuşlarda kısa süreli aksamalar yaşandı.
ABD'nin Tennessee eyaletinden kalkış yapan FedEx uçağı, çarşamba akşamı Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), havalimanındaki uçuşları geçici olarak durdurdu. Havalimanındaki pistlerden biri hariç tümü kapatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, uçuşlar yaklaşık 90 dakika sonra yeniden başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uçuşlardaki aksama, ABD'de yılın en yoğun seyahat günlerinden biri olan Şükran Günü'nden bir gün önce gerçekleşti.
Kaynak: İHA
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