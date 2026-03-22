Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midilli'de Türk Turistler Mahsur Kaldı

22.03.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk turistler, Yunan çiftçilerin grevi nedeniyle Midilli Limanı'nda mahsur kaldı, eylem yaptılar.

Midilli'ye tatil için giden Türk turistler, dönüşte limanda yapılan eyleme denk gelince mahsur kaldı. Eyleme karşı sloganlar atan ve kendileri de eylem yapan Türk turistler, çabalarının sonucu gemilere bindiler.

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, adada şap hastalığı salgını nedeniyle greve giden Yunanlı çiftçilerin başlattığı eylemler nedeniyle Midilli Adası Limanı'nda mahsur kaldı. Yüzlerce tatilci; grevdeki çiftçilerin limanın giriş çıkışını kapatmasıyla yaklaşık dört saat süresince limana alınmayınca korkulu anlar ve belirsizlik yaşadı. Sloganlar atan Türk turistlerin o anları cep telefonu ile görüntülenirken, Türk turistlerin seslerini duyurmaları sonrasında kapılar açıldı ve Türkiye yolculukları gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Çiftçilik, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 14:55:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.