Mardin'in Midyat ilçesinde Türk polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.
Midyat Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunularak düzenlenen törene İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, vatandaşlar ve polis memurları katıldı.
İlçe kaymakamlık bahçesinde düzenlenen program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile başladı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç'un Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından tüm şehitler anısına saygı duruşu ve sonrasında okunan İstiklal Marşına müteakip tören sona erdi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kozan Hükümet Konağında tören düzenlendi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kızıltepe'nin kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta meydana gelen yangında yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, maalesef hayatını kaybetti. Olayın kalp krizi sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Efeler ve Nazilli ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler havadan da desteklendi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak sürücülerin alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları sağlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Ramazan Bayramı'nda da çocuklarının yolunu gözlüyor. Evlat mücadelesi bin 682'nci gününde devam ediyor. Aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Bir baba, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunurken, bir anne ise çocuğunun hayallerinin çalındığını söyledi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. kuruluş yıldönümü kutlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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