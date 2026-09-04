Midyat\'ta 5. kattan düşerek ölen Bedriye Naz\'ın eşi hakkında kasten öldürme iddianamesi

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Ağustos'ta 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı.

Eşi Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanırken, maktulün ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, olayın planlı bir cinayet olduğunu düşündüklerini belirterek eşi hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi.

Olay, 11 Ağustos'ta Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci katta yaşayan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Naz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Naz'ın cenazesi, Midyat ilçesi Acırlı Mahallesi'nde aile mezarlığında defnedildi. Soruşturma kapsamında, Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Midyat Adliyesi'ne sevk edilen Naz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Dosyada, olay öncesi ve sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanlarının yanı sıra sanığın olaydan önce bıçak aldığına ilişkin görüntülerin de yer aldığı belirtildi.

Maktul Bedriye Naz'ın ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, soruşturmanın tamamlanarak iddianamenin hazırlandığını belirterek, dosyanın en başından bu yana takipçisi olduklarını söyledi. Sanığın artık sanık sıfatıyla yargılanacağını ifade eden Bilbay, "Cinayet soruşturması tamamlandı ve eşe karşı kasten adam öldürmekten dosya açıldı. Şüpheli sıfatındaki kişi şu an sanık. İleride de hükümlü olacağını düşünüyoruz. Bu dosyayı en başından beri ben takip ediyorum. Bununla ilgili her türlü mücadeleyi de vereceğim. Burada kesinlikle haksız tahrik indiriminin yapılmasını istemiyorum. Çünkü bu insanın boşanma hakkı yoktu. Son bir buçuk yıldır kendisi boşanmak istiyor. Hatta bir yıl önce ailesinin yanına gitmiş fakat kendisi boşanmasına müsaade etmemiş. Bu planlı bir cinayettir" dedi.

Bedriye Naz'ın 12 yıllık evliliği boyunca oldukça kısıtlı bir hayat yaşadığını öne süren Bilbay, şu ifadeleri kullandı:

"Bedriye Naz, 12 yıllık evliliğinde hiçbir şekilde kardeşinin evine bile gidememiş. Hiçbir yere gitme hakkı yok bu insanın. Son bir buçuk aydır gezmiş ve bununla ilgili şu anki görüntüler de buna aittir. Kısıtlı bir hayatı vardır. Biz burada aldatmayı meşrulaştırmıyoruz. Burada sadece bir insanın yaşama hakkı elinden alındı ve bu insanın boşanma hakkı bile yoktu"

Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını istemediklerini vurgulayan Bilbay, soruşturmayı yürüten savcının dosyayı tarafsız ve titiz bir şekilde hazırladığını, tanıkların tek tek dinlendiğini ve iddianamenin bu beyanlar doğrultusunda düzenlendiğini ifade etti. Dosyada alt ve yan komşuların ifadeleri, sanığın olayın ardından kaçarken bindiği araca ilişkin tespitler ve güvenlik kamerası görüntülerinin önemli deliller arasında bulunduğunu belirten Bilbay, "Bakın, savcımız kadın bir savcı. Gülistan Doku'daki de aynı şekildeydi. Biz Doğu'da kadın savcıların artırılmasını istiyoruz. Savcımız dosyayı çok iyi bir şekilde hazırladı. En başından beri soruşturmayı çok güzel, tarafsız bir şekilde yürüttü. Elinden geleni yaptı. İnsanlarla tek tek konuştu ve şu anki tanık beyanlarıyla iddianamemiz düzenlendi. Tarafsız tanık beyanları bu dosyada çok önemli. Alt komşusu olsun, yan komşuları olsun, onun dışında adamın kaçma esnasındaki bindiği araba olsun. Bununla ilgili iddianame düzenlendi. İlerleyen süreçlerde zaten dosyayla ilgili ayrıntıları bildireceğiz. Kendisi zaten zincir market olan bir yere gitmiş, bıçak almış. Bununla ilgili görüntüleri de biz kamuoyuyla paylaştık. Bundan sonra da olayın takipçisi olacağız" dedi.