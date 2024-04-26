Mardin'in Midyat ilçesinde kadın iki ayrı kaza sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
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Mardin'in Midyat ilçesinde kadın iki ayrı kaza sonucu ağır yaralandı

Mardin\'in Midyat ilçesinde kadın iki ayrı kaza sonucu ağır yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir kadın, ilk kazayı kıl payı atlatırken saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

26.04.2024 20:47
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Mardin'in Midyat ilçesinde ilk kazayı kıl payı atlatan kadın ilçe çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün Midyat-Mardin yolunda G.S. (36), beraberindeki 2 çocukla yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasını kıl payı atlattı. Bu durumun ardından G.S., yanındaki E.A. (2) ile yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'in Midyat ilçesinde kadın iki ayrı kaza sonucu ağır yaralandı - Son Dakika

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