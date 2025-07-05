Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile pikapın çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi mevkisinde otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Midyat'ta Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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