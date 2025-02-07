Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şenköy mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.B.Y. (67), M.Y. (72), N.Ş. (49), H.Ç. (53) ve A.A. (53) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Midyat'ta Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?