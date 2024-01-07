Midyat\'ta yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Gölcük Mahallesi'nde evinin duvarını tamir etmeye çalışan İlyas K., duvarın yıkılmasıyla altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlyas K. kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN