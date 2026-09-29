Milas-Söke Karayolu\'nda otluk yangın yayılmadan söndürüldü, soruşturma başlatıldı

Milas- Söke Karayolu Selimiye mahalle sınırlarında karayolu kenarında başlayan otluk yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile yayılmadan söndürüldü.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman bölge müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Karayolu kenarında çıkış nedeni belirlenemeyen otluk yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan sahada soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı.