Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Söke Milas Karayolu'nda seyretmekte olan bir otobüs direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otobüsün yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralıları kurtarmak için olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

16.07.2024 15:41
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Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Kontrolden çıkan otobüs apartmanın zemin katına girdi

AYDIN - Söke Milas Karayolu'nda seyretmekte olan bir otobüs direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otobüsün yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralıları kurtarmak için olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi gönderildi.

Kaza öğlen saatlerinde Söke Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas-İstikametinden Söke İstikametine gitmekte olan Akdeniz Firması'na ait 09 AK 738 plakalı yolcu otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.

Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda yaralı olduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milas-Söke karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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