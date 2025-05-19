Milas'ta Çatıya Çıkarak Yangından Kurtulma Mücadelesi

Milas'taki yangında çatıya çıkarak kurtuldular

Ev yangınında 3 kişi ve bir kedi kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında, evde bulunan üç kişi yangından kaçmak için binanın çatısına çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde hem vatandaşlar hem de evde bulunan bir kedi sağ olarak kurtarıldı.

Yangın Abdülaziz Ağa Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde bulunan üç kişi, yoğun duman ve alevler nedeniyle üçüncü kattan çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da çatıda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Merdivenli araç yardımıyla çatıya çıkan ekipler, üç kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti. Ekipler, yangın çıkan evde yaptıkları aramada bir kediyi de sağ olarak kurtardı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.