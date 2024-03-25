Milas'ta çöp kamyonu 10 metre yükseklikten düştü: Sürücü hayatını kaybetti
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye ait bir çöp kamyonu 10 metre yükseklikten alt yola düştü, yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Milas- Bodrum karayolunda Bodrum istikametine seyir halinde olan Süleyman Gökçe idaresindeki 48 AFR 801 plakalı çöp kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kanala girip ve 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Süleyman Gökçe isimli sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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