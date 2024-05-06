Milas\'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde kazı yapmak için keşif yapan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından iş başı yapamadan yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, 42 yaşındaki A.E.,53 yaşındaki S.A., 45 yaşındaki İ.A. ve 63 yaşındaki S.K.'nın sit alanında izinsiz kazı yapmak için keşif yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada; bir adet görüntüleme cihazı, bir adet el dedektörü, iki adet manyetik dedektör başlığı, bir adet dedektör aküsü ve bir adet laptop ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyetle ilgili şahıslar hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - MUĞLA