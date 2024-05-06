Milas'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Milas'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Şahıs Yakalandı

Milas\'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde keşif yapmak için sit alanında izinsiz kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 16:57
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Muğla'nın Milas ilçesinde kazı yapmak için keşif yapan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından iş başı yapamadan yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, 42 yaşındaki A.E.,53 yaşındaki S.A., 45 yaşındaki İ.A. ve 63 yaşındaki S.K.'nın sit alanında izinsiz kazı yapmak için keşif yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada; bir adet görüntüleme cihazı, bir adet el dedektörü, iki adet manyetik dedektör başlığı, bir adet dedektör aküsü ve bir adet laptop ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyetle ilgili şahıslar hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Jandarma, Milas, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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